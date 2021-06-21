Посетитель московского кинотеатра выхватил нож после просьбы надеть маску

Нож помог посетителю столичного кинотеатра попасть в зал без медицинской маски – им он пригрозил вставшему у него на пути администратору. Последний в ответ предоставил киноману возможность побеседовать с полицейскими.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 19 июня, в торгово-развлекательном центре "Атриум" на Земляном Валу. На просьбу надеть маску прибывший из Санкт-Петербурга мужчина достал нож и пообещал пустить его в дело, если ему будут докучать на предмет средств индивидуальной защиты.

Нарушителя задержали на выходе из зала – ему пришлось объясняться с полицейскими.