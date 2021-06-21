80 лет со дня рождения Валерия Золотухина

80 лет назад родился российский актер Валерий Золотухин.

Чтобы талантливый мальчик смог получить московское образование, его отец продал... корову. И не зря! Через несколько лет о молодом актере, выпускнике отделения оперетты ГИТИСа Валерии Золотухине узнала вся страна.

Вскоре после окончания ВУЗа он попал в легендарный Театр на Таганке. Первая же роль — в легендарном спектакле "Добрый человек из Сезуана". Затем были знаменитые "Герой нашего времени", "Мизантроп", "Пир во время чумы".

Первой серьёзной киноролью стала работа в фильме "Хозяин тайги". К тому времени Золотухин сдружился с другим, не менее легендарным актёром Таганки — Владимиром Высоцким. И когда его пригласили на киноплощадку, поставил ультиматум, что играть они будут только вместе.

После того, как Юрий Любимов покинул Таганку, актёры единогласно выбрали Валерия Золотухина своим худруком.

Ко дню рождения артиста смотрите в эфире телеканала "Россия-Культура" документальный фильм из цикла "Остров" 21 июня в 12:10, а также художественный фильм "Бумбараш" 21 июня в 12:50.