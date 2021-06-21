В Москве назвали лауреатов премии "Лицей"

На фестивале "Красная Площадь" назвали лауреатов премии "Лицей".

Лауреатами в категории "Проза" стали Катя Кожевина, Ислам Ханипаев, Екатерина Макарова, Таша Соколова. А в номинации "Проза" победу одержали Иван Купреянов, Михаил Бордуновский и Сорин Брут.

Во время церемонии награждения Глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что во время пандемии число активных читателей увеличилось, поэтому он призвал литераторов создавать больше талантливых произведений.

Работы конкурсантов оценивали знаменитые российские прозаики, поэты и литературоведы: Леонид Юзефович, Герман Садулаев, Татьяна Вольтская и многие другие.