Нижегородская область и Бельгия хотят теснее сотрудничать в области науки

Нижегородская область и Бельгия намерены развивать научно-образовательное сотрудничество. Такое намерение было озвучено в ходе визита в регион чрезвычайного и полномочного посла Бельгии в России Марка Михильсона. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород". в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Дипломат вместе с делегацией посетил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, где выступил с лекцией перед франкоговорящими студентами. Также Михельсон провел переговоры с ректором и преподавателями вуза.

По словам дипломата, нижегородские специалисты обладают высоким уровнем языковой подготовки, что в свою очередь является основой для успешного построения международного диалога. В связи с этим регион имеет все предпосылки для дальнейшего углубления научно-образовательного сотрудничества с Бельгией.

В департаменте внешних связей правительства области сообщили, что региональный лингвистический университет уже сотрудничает с рядом бельгийских партнеров. В их числе Университет г. Монс и Брюссельский свободный университет. Помимо этого, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского осуществляет взаимодействие с бельгийским Университетом Гента.