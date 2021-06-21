Путин: нам удалось отбить самый жесткий удар эпидемии

Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва сообщил, что угроза коронавируса в России не отступила.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", – передает слова президента РИА Новости.

Путин отметил, что весной и летом 2020 года, когда эпидемия коронавируса только начиналась, удалось смягчить ее удар, дав фору медикам и разработчикам вакцины.

"Весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", – добавил Путин.

В России увеличивается число больных коронавирусом. В России за сутки выявлено 17 378 случаев. В Москве большая часть заболевших имеет индийский штамм, объявлена обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг. Не вакцинированным горожанам нельзя без записи прийти в МФЦ или ЗАГСы.