Путин: в условиях пандемии Госдума функционировала без пауз

На встрече с депутатами Госдумы VII созыва президент РФ Владимир Путин отметил "работу без пауз" в условиях пандемии, передает телеканал "Россия 24". Он напомнил, что как минимум три сессии из десяти российским парламентариям пришлось отработать в экстраординарных условиях. Однако законодательный процесс, в отличие от многих стран, в России не прерывался.

Благодаря депутатам ГД, не встали целые отрасли, не забуксовали важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов и повышения качества жизни миллионов россиян. Помимо этого, при самом активном участии Госдумы были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Если бы не оперативное принятие законов, деньги, выделенные из бюджета, "просто зависли" и не пришли своевременно ни к людям, ни в экономику, ни на предприятия, добавил Путин.

Глава государства отметил общие, консолидированные позиции всех фракций, когда речь шла о вопросах внешней безопасности, внешней политике, о защите интересов нашей страны и наших граждан.

Говоря о важности преемственности в работе парламента, Путин отметил большой объем работы, над которым предстоит работать тем политическим силам, которые пойдут на выборы и сформируют списки своих кандидатов.