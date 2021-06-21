Путин очень ценит диалог с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами Государственной Думы седьмого созыва. Он поблагодарил парламентариев за работу, отметив, что очень ценит диалог с представителями фракций, передает телеканал "Россия 24".

"Далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, это естественно, споры неизбежны, и это хорошо​​​. Однако замечания, как правило, были содержательными, по делу", – сказал Путин.

Президент отметил, что многообразие мнений и подходов, а также уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента, главная задача которого – забота о людях и защита национальных интересов России.