Усэйн Болт стал отцом близнецов

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт вновь стал отцом. Его возлюбленная Кейси Баннет родила спортсмену близнецов. Мальчиков назвали Сент-Лео и Тандер.

Впервые Болт стал отцом в мае 2020 года. Тогда Кейси родила девочку Олимпия Лайтнинг.

Напомним, ямайский спортсмен завоевал золото в беге на 100 и 200 метров на трех Олимпиадах. Также он является победителем Олимпийских игр в эстафете 4х100 метров. Кроме того, Болт 11 раз выигрывал чемпионаты мира. Ему принадлежат рекорды в беге на 100 и 200 метров.

После окончания легкоатлетической карьеры Усэйн решил попробовать себя в профессиональном футболе, однако особых успехов не добился.