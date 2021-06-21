Врач объяснил, чем опасны дезодоранты летом

Дезодорант может навредить здоровью из-за чрезмерного использования. Об этом особенно важно не забывать летом, когда данным косметическим средством люди пользуются чаще. В новом выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач Татьяна Шаповаленко обратила внимание на кремовые средства от пота.

"Частое использование – много раз в день – специальных кремовых дезодорантов в подмышечной области действительно закрывает потовые железы и приводит не только к контактному дерматиту, но и к такому грозному заболеванию, как гидраденит", – сказала Шаповаленко.

Названное врачом заболевание – это воспаление потовых желез в подмышечной области. Оно требует хирургического лечения и является рецидивирующим.

Врач-дерматовенеролог Людмила Смирнова добавила к замечанию своей коллеги, что подчас пациенты сами виноваты, что оказываются в больнице с гидраденитом.

"На каждом дезодоранте написано, как он должен применяться: один раз в сутки, два раза в сутки или один раз в неделю", – отметила Смирнова, напомнив о важности внимательно читать инструкцию и не злоупотреблять даже косметическим средством.

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