"Вектор": "ЭпиВакКороной" можно ревакцинироваться многократно

"ЭпиВакКорону" можно использовать для ревакцинации неограниченное число раз, это позволяет ее состав.

"Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты", – говорится в сообщении центра "Вектор", который разрабатывал препарат.

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, сколько длится защита от коронавируса у вакцинированных "ЭпиВакКороной". Через 3 и 6 месяцев антитела были у всех вакцинированных добровольцев. А через 9 месяцев, их нашли только у половины добровольцев.

Разработчик вакцины "Спутник Лайт" также заявил, что ее можно использовать для ревакцинации. Вакцина поступит в гражданский оборот после 25 июня.