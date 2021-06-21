Тема:

Футбольный Евро 24 минуты назад

21 июня 2021 16:40

"МанСити" предложил "Тоттенхэму" 100 млн фунтов за Кейна

Харри Кейн

Харри Кейн
EPA

Футбольный клуб "Манчестер Сити" предложил лондонской команде "Тоттенхэм Хотспур" 100 миллионов фунтов за переход нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "горожане" сделали "шпорам" официальное предложение, а также предложили включить в сделку одного из своих игроков.

Ранее СМИ сообщили, что Кейн уведомил владельцев "Тоттенхэма" о своем намерении сменить клуб в ближайшее межсезонье. При этом президент "шпор" Дэниел Леви не готов отпустить форварда в другой английский клуб, чтобы не усиливать соперников по премьер-лиге.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 120 миллионов евро.

Кейн – воспитанник "Тоттенхэма", в составе основной команды которого принял участие в 336 играх во всех турнирах, забил 221 мяч и отдал 47 результативных передач.

Также на счету нападающего 55 матчей и 34 гола за сборную Англии, вместе с которой он выступает на чемпионате Европы по футболу.

Англичане на старте Евро-2020 обыграли Хорватию (1:0), сыграли вничью с Шотландией и с четырьмя очками занимают второе место в группе "D". Голы и лучшие моменты матчей бесплатно можно посмотреть на платформе "Смотрим". В заключительном туре группового этапа Англии 22 июня будет противостоять Чехия.

спорт футбол слухи трансфер Манчестер Сити футбол Тоттенхэм футбол новости премьер-лига Англия футбол Харри Кейн

Ранее по теме