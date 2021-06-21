"МанСити" предложил "Тоттенхэму" 100 млн фунтов за Кейна

Футбольный клуб "Манчестер Сити" предложил лондонской команде "Тоттенхэм Хотспур" 100 миллионов фунтов за переход нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "горожане" сделали "шпорам" официальное предложение, а также предложили включить в сделку одного из своих игроков.

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. ❌



Harry now focused on the Euros, then it’ll be decided. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2021

Ранее СМИ сообщили, что Кейн уведомил владельцев "Тоттенхэма" о своем намерении сменить клуб в ближайшее межсезонье. При этом президент "шпор" Дэниел Леви не готов отпустить форварда в другой английский клуб, чтобы не усиливать соперников по премьер-лиге.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 120 миллионов евро.

Кейн – воспитанник "Тоттенхэма", в составе основной команды которого принял участие в 336 играх во всех турнирах, забил 221 мяч и отдал 47 результативных передач.

Также на счету нападающего 55 матчей и 34 гола за сборную Англии, вместе с которой он выступает на чемпионате Европы по футболу.

Англичане на старте Евро-2020 обыграли Хорватию (1:0), сыграли вничью с Шотландией и с четырьмя очками занимают второе место в группе "D". Голы и лучшие моменты матчей бесплатно можно посмотреть на платформе "Смотрим". В заключительном туре группового этапа Англии 22 июня будет противостоять Чехия.