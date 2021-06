"МанСити" предложил "Тоттенхэму" 100 млн фунтов за Кейна

Футбольный клуб "Манчестер Сити" предложил лондонской команде "Тоттенхэм Хотспур" 100 миллионов фунтов за переход нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "горожане" сделали "шпорам" официальное предложение, а также предложили включить в сделку одного из своих игроков.

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. ❌



Harry now focused on the Euros, then it’ll be decided.