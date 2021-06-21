21 июня 2021 17:43

Мясников назвал нормальную температуру тела человека

Кадр из программы "О самом главном"
Кадр из программы "О самом главном"

Стоит ли считать человека больным, если температура его тела выше 36,6? Нет, так как при этом нужно учитывать несколько факторов. Об этом Александр Мясников писал в своей книге и рассказывал телезрителям, но так как правильный ответ на вопрос о норме в термометрии знают не все, врач решил напомнить его в сегодняшнем выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

При измерении температуры важно учитывать, в каком участке тела мы измеряем ее.

"Нормальная температура человеческого тела при измерении под мышкой считается 37,5, а при измерении во рту либо в анальном отверстии – 38", – подчеркнул Мясников.

По словам доктора, если неинфекционный больной госпитализирован, то в больнице ему не снижают температуру, когда она не поднимается выше 38 градусов. Считается, что повышение до этой отметки на градуснике не угрожает жизни и не влечет опасных последствий.

"Для меня что важно – чтобы вы не принимали лишних лекарств!" – добавил доктор Мясников.

Кроме того, врач напомнил про людей, живущих с субфебрильной температурой. У них годами градусник показывает 37,2. Он вспомнил про пациента, которого из-за такой температуры в школе постоянно освобождали от физкультуры, а мама водила по врачам.

"Ну норма у тебя! Чего тебя водили?!" – эмоционально прокомментировал историю Мясников.

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