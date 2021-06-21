Сорокин: желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин пожелал российским футболистам обыграть команду Дании в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

"У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью, – цитирует Сорокина ТАСС. – Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало".

Напомним, что матч Россия – Дания состоится 21 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Россияне на Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0) и с тремя очками занимают второе место в группе "В", а датчане, проигравшие и финнам (0:1), и бельгийцам (1:2), расположились на последней строчке квартета