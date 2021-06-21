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Футбольный Евро 24 минуты назад

21 июня 2021 17:30

Сорокин: желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало

Алексей Сорокин

Алексей Сорокин
evropa2020.ru

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин пожелал российским футболистам обыграть команду Дании в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

"У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью, – цитирует Сорокина ТАСС. – Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало".

Напомним, что матч Россия – Дания состоится 21 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Россияне на Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0) и с тремя очками занимают второе место в группе "В", а датчане, проигравшие и финнам (0:1), и бельгийцам (1:2), расположились на последней строчке квартета

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