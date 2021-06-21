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Футбольный Евро 20 минут назад

21 июня 2021 15:35

Российские футболисты сыграют в красной форме против датчан


rfs.ru

Пресс-служба сборной России сообщила, в какой форме сыграет национальная команда в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Дании.

Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле стадиона "Паркен" в Копенгагене в красном комплекте экипировки, которая является домашней. Вратарь национальной сборной будет выступать в черном свитере с синими вставками.

Напомним, что матч Россия – Дания состоится 21 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Россияне на Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0) и с тремя очками занимают второе место в группе "В", а датчане, проигравшие и финнам (0:1), и бельгийцам (1:2), расположились на последней строчке квартета.

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