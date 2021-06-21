Фернандес попал в стартовый состав России на игру с Данией

Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом команды на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании. Защитник Марио Фернандес выйдет на поле с первых минут. Как и вратарь Матвей Сафонов.

Помимо них в стартовый состав россиян попали Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Игорь Дивеев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

Напомним, что встреча группы "В" между футболистами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.