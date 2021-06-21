Стал известен состав сборной Дании на матч с Россией

Датчане назвали стартовый состав на встречу заключительного тура группы "В" с россиянами. Тройку нападения сборной Дании составят Юссуф Поульсен, Миккель Дамсгор и Мартин Брейтуэйт.

Также в составе датчан с первых минут на поле "Паркен" выйдут Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Симон Кьер, Йоаким Меле, Даниэль Васс, Томас Дилэйни и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Встреча между Данией и Россией на чемпионате Европы по футболу состоится 21 июня в Копенгагене. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.