Игроки России узнали результаты тестов на ковид перед матчем с Данией

Делегация футбольной сборной России узнала результаты тестирования на коронавирусную инфекцию в преддверии заключительного матча чемпионата Европы в группе "В" против Дании. Тестирование проводила лаборатория, аккредитованная Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Результаты всех протестированных членов делегации российской команды оказались отрицательными. В понедельник сборная России вылетит в Копенгаген, где проведет третью игру в рамках Евро-2020. По ее итогам определится, выйдут ли подопечные Станислава Черчесова в плей-офф или нет.

Матч Россия – Дания состоится 21 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало – в 22:00 по московскому времени. Накануне очного матча россияне подходят к игре с тремя очками, занимая второе место. Датчане с нулем очков замыкают таблицу группы "В". Лидируют бельгийцы (6, третье место – у финнов (3).