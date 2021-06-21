Слон пробил стену от голода

В Таиланде шокированная домохозяйка обнаружила у себя на кухне весьма габаритного взломщика. Обчистить ее припасы решил голодный дикий слон. Стену дома он за преграду не воспринял, пробил ее головой и основательно похозяйничал хоботом в поисках чего-нибудь вкусненького.

Поднять скалку на священное животное женщина не решилась. Как известно, ставить такие эксперименты с дикими животными — себе дороже. Она даже прикрикивала на незваного гостя весьма робко. В итоге слон разбросал кастрюли, съел кухонное полотенце, пошуршал пакетами и сытый и довольный удалился обратно в джунгли.

Ранее сообщалось, что в Китае целое стадо слонов убежало от слишком хорошей жизни. Эксперты считают, что в заповеднике им создали все условия для размножения, и у стада появилась потребность рассредоточиться по новой территории. Сейчас группа из 15 животных удалилась от заповедника на 500 километров.