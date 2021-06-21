Реквием над Москвой: 22 июня известные музыканты почтут память погибших в войне

Жители Кировской области восстановили один из первых садов, разбитых после войны в память о погибших. Добровольцы привели рощу в порядок и снова установили таблички с именами героев, не доживших до Победы. Всего в рамках международной акции "Сад памяти", которая финишировала сегодня в Бресте, в России и других странах было высажено более 30 миллионов деревьев.

Последние приготовления к печальной дате – 80-летию нападения Германии на нашу страну – идут в эти минуты в Москве. 22 июня ровно в 4 утра в прямом эфире телеканала "Россия" будет показан концерт юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

На фоне золота древних куполов и резных шатровых башен Кремля народная память превратится в вечную музыку – 22 июня ровно в 4 утра на невесомом "Парящем мосту" у парка "Зарядье" прозвучит реквием.

Акцию памяти, посвященную 80-летию со дня вероломного нападения Германии, миллионы телезрителей увидят в прямой трансляции на телеканале "Россия 1". Под открытым небом выступит Всероссийский юношеский симфоническим оркестр под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнят "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.

"Это концерт памяти не вернувшихся: дедушек, бабушек, родителей, детей. В любой семье есть жертвы этой войны. Именно реквием по погибшим – это верное решение", – рассказывает Юрий Башмет, народный артист СССР, дирижер, руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

В то утро немецкие войска и союзники Германии нанесли воздушные удары по советским городам и перешли государственную границу. В то утро началась история народной отваги и мужества городов-героев, названия которых станут известны всему миру, и миллионов легендарных и безвестных защитников Отечества, что проявили массовый героизм, и в честь которых прозвучит этот реквием поколений.

"Произведение очень проникновенное. Прямо до слез. Чтобы напомнить всем людям, какая это была трагедия. Напомнить, чтобы это больше не повторилось", – говорит Анастасия Тимошенко, первая скрипка всероссийского юношеского симфонического оркестра под управления народного артиста СССР Юрия Башметва.

На Парящем мосту продолжается сложнейший монтаж сценического пространства. Позицию каждого музыканта продумывают до сантиметра, чтобы симфония звуков словно плыла над притихшей утренней Москвой.

Парящий мост – это не только одно из самых панорамных и зрелищных мест Москвы, но и место особой энергетики. Здесь в июне 1941 года на Красной площади гуляли московские школьники, не зная, что уже совсем скоро начнется война. А водах Москвы-реки в мае 1945 года отражались отблески победного салюта. Этот концерт прозвучит в память о всех тех, кто в боях отстоял свободу и независимость нашей Отчизны.

Трансляцию концерта можно увидеть в эфире сразу двух телеканалов – "Россия 1" и "Россия 24" – а также на платформе "Смотрим".