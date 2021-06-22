Организаторы смертельного сплава на рафте арестованы

Двое мужчин, организовавших в Карачаево-Черкесии сплав на рафте, в результате которого погибли два человека, взяты под стражу. Об этом сообщает региональное Следственное управление.

По данным следствия, житель Москвы и житель Краснодара решили заработать на туристах, не имея прав на проведение экскурсионных услуг. После долгих телефонных переговоров компаньоны договорились, что отправят желающих в поход на рафте по рекам Карачаево-Черкесии.

Один из подозреваемых подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них за услуги по организации и проведению водной экскурсии 585 тысяч рублей.

Группа из 14 человек 18 июня отправилась в поход, который закончился трагедией. В ходе сплава двое туристов погибли, а остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Организаторы незаконного мероприятия арестованы. Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование уголовного дела продолжается.