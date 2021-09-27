Простых гор не бывает: что не учли организаторы рокового подъема на Эльбрус

Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пятеро альпинистов, написал явку с повинной. Об этом сообщили в Следственном комитете. На минувшей неделе группа туристов во время спуска с горы из-за сильного ветра и снегопада попросила о помощи спасателей. Несколько человек скончались от переохлаждения, другие попали в больницу.

Они мечтали покорить Эльбрус, но горы, как известно, не прощают ошибок. Из 19 туристов живыми с вершины спустились только. Почему так произошло, сейчас разбираются следователи. Организатор восхождения Денис Алимов был задержан, по некоторым данным – написал явку с повинной. Тем временем выжившие туристы и гиды, которые работали на Алимова, с сильнейшими обморожениями находятся в больнице. Антон – один из путеводителей. Не желая показывать своего лица, он признал, что тот подъем был роковой ошибкой.

"Я сейчас обдумываю, что был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я ходил в подобную погоду. Но часть вины с себя не снимаю. В этом я был неправ", – сказал он.

В составе группы были неопытные альпинисты – некоторые взбирались на гору впервые. Тем не менее группа гидов, которая вела туристов, пошла на неоправданный риск, проигнорировав сигнал спасателей о надвигающемся буране. Возможно, пошли на поводу у экстремалов, которые заплатили за подъем солидную сумму и просто не захотели разворачиваться на полпути.

Как стало известно, перед восхождением туристам дали на подпись некое соглашение, в котором было сказано, что в случае травмы или гибели они или их представители не будут иметь никаких претензий к организатору. По некоторым данным, старший гид группы Денис Алимов занимается экстремальным бизнесом около 15 лет. Он водил туристов не только на Эльбрус, но также в Гималаи и к вершинам Непала. Свой тур под названием "Эльбрус с юга" Алимов рекламировал как очень комфортный и самый доступный. Однако, по мнению опытных альпинистов, такой подход слишком опрометчив.

"Касаемо "Эльбруса с юга" – это самый простой маршрут. Но основная его сложность и опасность в том, что многие его считают простым и безопасным. Простых гор не существует. Выход в горы – это всегда выход в зону повышенной опасности", – говорит организатор турклуба "Пик" Сергей Чулков.

Вопросов к организаторам так называемого экстремального отдыха становится все больше. По закону, перед любым походом в горы, сплавом по реке или спуском в пещеры организаторы тура должны еще за десять дней предупредить спасателей региона. Нужно указать точный маршрут, которым пойдет группа, время путешествия, способы связи с каждым из туристов, наличие аптечек, оборудования и сигнальных средств. Но многие турфирмы годами игнорируют эти правила. В итоге в критической ситуации, когда дорога каждая минута, драгоценное время оказывается потеряно.

Не исключено, что и в случае подъема на Эльбрус организатор пренебрег этими или другими важными правилами. На одного гида, по правилам Федерации альпинизма, должно приходиться не более трех-четырех участников. Соответственно, если погодные условия ухудшаются, на одного гида должно приходиться меньшее количество клиентов.

"Не просчитано погодное окно – это катастрофичная была ошибка. Потому что группа "Семь вершин" во главе с Андреем Березиным вышла в час ночи на восхождении и в восемь они были на вершине. А эта группа – она даже в 10 утра не добралась до вершины, а в 11 там уже началась плохая погода. Плюс коммуникационные проблемы. У гидов не было спутникового телефона либо они им не могли воспользоваться", – рассказал горный турист Константин Суходеев.

Что произошло на вершине в тот злополучный день, детально установят следователи. Организатора похода уже допросили. Возбуждено уголовное дело.

"Организатору восхождения было заранее известно о погодных условиях. Тем не менее, восхождение не было отменено и люди не спустились вниз с горы. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц", – сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике Мурат Багов.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Дениса Алимова, который организовал роковой подъем на Эльбрус. Тем временем власти Кабардино-Балкарии после трагической гибели пятерых туристов заявили о планах ужесточить требования к правилам восхождения на горы.