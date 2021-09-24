Восхождение на Эльбрус закончилось трагедией из-за резко поменявшейся погоды

Группа из 19 альпинистов во время восхождения на Эльбрус попала в буран. 16 человек спасателям удалось эвакуировать, из них двое скончались. Трое погибли еще на склоне. Их тела пока не удается спустить из-за погодных условий.

Специалисты восстановили картину восхождения. 23 сентября в районе 10 часов утра группа альпинистов поднялась выше седловины Эльбруса. Здесь на высоте 5300 метров находится небольшой домик, это последнее место, где люди могут укрыться от непогоды. Вскоре одна из девушек почувствовала себя плохо, и один из гидов попытался спуститься с ней вниз. Не приходя в себя, альпинистка через час скончалась. Инструктор же, безуспешно прождав до 15 часов остальных участников группы, продолжил спуск и вызвал спасателей.

Эвакуировать людей пришлось в экстремальных условиях. По словам сотрудников МЧС, порывы ветра достигали 40-70 м/с, видимость моментами не превышала одного метра. Ближайшая к месту событий метеостанция Шаджатмаз находится на высоте всего 2100 над уровнем моря, так что не может дать представления о том, что происходило выше.

По данным зонда аэропорта Минеральных Вод, погода начала резко ухудшаться на высоте примерно 5500 метров – как раз на этом уровне и находились альпинисты. Температура составила минус 15 градусов, однако при ветре 25 м/с это ощущается как 35-градусный мороз. А в горах ветер мог быть еще сильнее.

Резкое ухудшение погоды в горах спровоцировало прохождение холодного фронта атлантического циклона, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко. При этом основная зона осадков накрыла уже южные склоны Кавказских гор.

Сегодня достанется от стихии и центральным районам Северного Кавказа. При этом, правда, на какое-то время улучшится погода на Кубани. На всепогодных камерах горнолыжного курорта Эльбрус можно увидеть, что на склонах по-прежнему сыплет снег, а вершины скрываются в дымке.

По прогнозам, погода окончательно успокоится сегодня после 16-18 часов. Но возможно ли безопасно организовать спуск тел погибших альпинистов в сумерках? К сожалению, затишье будет очень недолгим, и уже утром 25 сентября погода в этом районе резко ухудшится.