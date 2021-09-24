ЧП на Эльбрусе: 14 альпинистов спасены, пятеро погибли

Вечером 22 сентября на Эльбрусе группа альпинистов попала в непогоду. ЧП произошло на высоте около 5400 метров. При температуре воздуха минус 20 градусов и скорости ветра до 70 метров в секунду группа не могла продолжать подъем.

Спасатели выдвинулись на место инцидента. В операции принимали участие 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники, сообщает телеканал "Россия 24".

Из 19 альпинистов 14 человек живы, пятеро погибли, сообщает ГУ МЧС Кабардино-Балкарии. У всех спасенных – сильные обморожения. У некоторых – переломы конечностей.

Пострадавших эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали врачам. Начата доследственная проверка по факту произошедшего.