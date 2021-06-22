22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз​​​.

В этот день по всей стране состоятся памятные мероприятия. На зданиях госучреждений будут приспущены государственные флаги, на жилых домах вывешены траурные ленты, отменяются развлекательные мероприятия.

В Москве традиционно пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. А в 12:15 по московскому времени по всей России состоится Общероссийская минута молчания, передает ТАСС.

В настоящее время в Богоявленском кафедральном соборе в Москве в память о погибших во время Великой Отечественной войны стартовала акция "Свеча памяти". Из православного храма участники акции со свечами отправились в Московскую соборную мечеть, где также оставили часть свечей в память о погибших на войне мусульманах. Следующей точкой маршрута стала Мемориальная синагога на Поклонной горе. Делегация с главной "Свечой памяти" отправилась в Брест, где 22 июня в Мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" будет торжественно передана эстафета памяти.

22 июня в 4 утра на канале "Россия 1" в прямой трансляции пройдет акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.