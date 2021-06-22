В Бурятии ребенок провалился в скважину на три метра

В Октябрьском районе девочка упала в неогороженную водозаборную скважину глубиной 87 метров на территории частного дома. О происшествии сообщает следственное управление по Республике Бурятии.

Накануне происшествия во дворе частного дома, пробурили скважину глубиной 87 метров. Когда случилось происшествие, девочка была дома с мамой. В какой-то момент ребенок подбежал к неогороженной скважине и упал в пробуренное отверстие диаметром 50 сантиметров на глубину трех метров.

Девочка получила незначительные травмы, опасности ее жизни и здоровью. От госпитализации малышки родители отказались.

Региональные следственные органы начали доследственную проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.