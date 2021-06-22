Вожатая зарезала коллегу в подмосковном лагере

Убийство произошло в детском лагере на северо-востоке Подмосковья – старшая вожатая расправилась с коллегой после отбоя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Кровавая драма разыгралась в ночь на 22 июня в лагере "Доброе", что в Пушкине. Конфликт между девушками, как полагают следователи, произошел во время импровизированного застолья. Во время ссоры 22-летняя Александра О. выхватила ножи вонзила его в грудь 20-летней соратнице. Ранение оказалось смертельным.

По предварительным данным, вожатые не были знакомы до трудоустройства в лагерь. Что послужило причиной размолвки, не уточняется. Дети в этот момент спали и ничего не видели.