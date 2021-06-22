Я лучшая! Почему убили вожатую в подмосковном лагере

Обернувшийся убийством конфликт двух вожатых в детском лагере в Подмосковье произошел во время спора о профессиональных навыках. Девушки, как уточняет источник ТАСС, выпили и начали выяснять, кого из них больше любят дети.

Словесные доводы быстро иссякли, дети к тому моменту уже спали, так что спросить у них, кто лучший вожатый, не получилось, и история получила кровавое продолжение. Под руку сотрудницам лагеря "Доброе", что под Пушкиным, подвернулся нож: по предварительной версии, погибшая атаковала соперницу, но та вырвала у нее оружие и нанесла удар в грудь. К моменту прибытия медиков 20-летняя девушка была мертва.

У 22-летней подозреваемой, которая не знала свою соперницу до трудоустройства, врачи обнаружили раны на руке, полученные во время борьбы. Сейчас ее допрашивают следователи.