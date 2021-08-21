Всех сбежавших из ПНД оперативно поймали

Все осужденные, сбежавшие из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, задержаны. Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава республики Алексей Цыденов.

"МВД по республике Бурятия работает очень оперативно!" – отметил он.

Семь осужденных сбежали из ПНД в Заиграевском районе Бурятии ранее в субботу, 21 августа, выломав двери и ранив санитара осколком стекла. Это мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет, направленные на принудительное лечение. Шестеро из них осуждены по разным статьям УК, при этом один из беглецов – инвалид второй группы.

Перед побегом в блоке, где содержались 59 осужденных, произошли волнения. Беглецы воспользовались тем, что сотрудники ПНД были заняты восстановлением порядка.

В Улан-Удэ и четырех районах республики после побега осужденных вводился план "Сирена". За информацию о сбежавших преступниках была объявлена награда.