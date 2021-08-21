За информацию о сбежавших из психдиспансера объявили вознаграждение

За информацию о сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь преступниках объявлена награда.

Как заявили в пресс-службе правительства Бурятии в субботу, значимая помощь в задержании беглецов будет вознаграждена.

Семь осужденных сбежали из ПНД 21 августа. Они выломали двери и ранили санитара.

Согласно полицейским ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Шестерых осудили по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из беглецов – инвалид второй группы.

Полиция считает пациентов ПНД особо опасными. В восьми районах республики и в Улан-Удэ введен оперативный план "Сирена", пишет ТАСС.

По последний информации, двоих из беглецов удалось найти и задержать.