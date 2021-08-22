Даниил Медведев столкнулся с телекамерой и получил травму

В полуфинале теннисного турнира Masters 1000, который проходит в американском Цинциннати, россиянин Даниил Медведев врезался в камеру. ЧП произошло во втором сете матча против Андрея Рублева. Спортсмен получил травму.

Он извинился перед оператором, а арбитра обещал засудить, сославшись на то, что просил убрать телекамеру еще во время первого матча. Также Медведев пригрозил, что разнесет камеру.

Теннисист, выигравший первый сет, потерпел поражение во втором, а затем в третьем. В итоге он проиграл матч и вылетел с турнира.