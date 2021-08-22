Смерть дяди жестоко убитой девочки: есть записи с видеокамер

Дядя девочки, убитой в Тюмени, упал рядом со стихийным мемориалом у ее дома. Позже он скончался в больнице, пишет портал 72.ru.

Как рассказала изданию сестра погибшей девочки, произошло это в 4 часа утра. О том, что мужчина упал, сообщили свидетели. Кроме того, имеются записи с видеокамер – их уже изъяли. Мужчине было чуть за 40 лет.

Восьмилетняя Настя пропала 30 июня. Девочку искали больше месяца, в итоге ее тело обнаружили только 19 августа – на берегу озера Оборочное. Убийца упаковал останки в мусорные пакеты, обмотал пищевой пленкой, сверток положил в коробку, а коробку в пакет.

Эксперты занимаются установлением времени и причин смерти ребенка. У дома, где жила девочка, образовался стихийный мемориал – жители Тюмени несут туда цветы и игрушки.