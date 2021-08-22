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Инцидент с отравлением Навального 3 часа назад

22 августа 2021 15:47

Чай для Навального: документальный проект на платформе "Смотрим"

Прошел год со дня знаменитого отравления, которого не было. О подробностях самой грандиозной провокации против России с начала 1990-х годов рассказывает документальный проект "Пациент" на платформе "Смотрим".

Прибыв утром 20 августа 2020 года из отеля Xander в аэропорт Томска и пройдя все формальности, блогер Алексей Навальный решил выпить чашку чая в небольшом кафе зала ожидания. Этот чай ему принес его помощник – Илья Пахомов.

​Пациент. Серия 1Смотрим

Позже, когда провокация уже приобрела международный масштаб, говорили, что Навальный с утра ничего не пил и не ел, а потому именно эта чашка чая в аэропорту была отравлена. В этой версии возникает очень много вопросов к самому Пахомову – ведь официант точно не знал, кому готовит этот чай. Однако доктор химических наук и один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк в версию об отравленном чае не верит.

"Это не просто опасная – это глупая процедура, – объясняет ученый. – Чай, как правило, горячий, и в горячих растворах водный гидролиз (разложение) продукта проходит очень быстро. То есть, я думаю, что даже не успеют довезти или донести этот чай".

Первая часть фильма "Пациент" уже доступна на медиаплатформе "Смотрим".

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