Чай для Навального: документальный проект на платформе "Смотрим"

Прошел год со дня знаменитого отравления, которого не было. О подробностях самой грандиозной провокации против России с начала 1990-х годов рассказывает документальный проект "Пациент" на платформе "Смотрим".

Прибыв утром 20 августа 2020 года из отеля Xander в аэропорт Томска и пройдя все формальности, блогер Алексей Навальный решил выпить чашку чая в небольшом кафе зала ожидания. Этот чай ему принес его помощник – Илья Пахомов.

Позже, когда провокация уже приобрела международный масштаб, говорили, что Навальный с утра ничего не пил и не ел, а потому именно эта чашка чая в аэропорту была отравлена. В этой версии возникает очень много вопросов к самому Пахомову – ведь официант точно не знал, кому готовит этот чай. Однако доктор химических наук и один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк в версию об отравленном чае не верит.

"Это не просто опасная – это глупая процедура, – объясняет ученый. – Чай, как правило, горячий, и в горячих растворах водный гидролиз (разложение) продукта проходит очень быстро. То есть, я думаю, что даже не успеют довезти или донести этот чай".

Первая часть фильма "Пациент" уже доступна на медиаплатформе "Смотрим".