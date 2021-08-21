Берлинский "Пациент": документальный проект на платформе "Смотрим"

Прошел год со дня знаменитого отравления, которого не было. О подробностях самой грандиозной провокации против России с начала 1990-х годов рассказывает документальный проект "Пациент" на платформе "Смотрим".

Эта операция должна была дать старт беспрецедентному давлению на Россию. Предложений было много, но принят был план под названием "Сакральная жертва".

Фильм "Пациент" рассказывает о нестыковках, об отсутствии внятного ответа от западных организаций и о знакомых методах работы американских и европейских спецслужб. Восстановлены подробности раннего утра 20 августа 2020-го в отеле Xander и аэропорту Томска, когда блогер Алексей Навальный решил выпить чашку чая.

Позже говорили, что именно чай Навального в аэропорту был отравлен. Эту версию комментирует расскажет доктор химических наук и один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк. Приводятся подробности о "Новичке", ставшем "главным оружием Кремля", и об уже звучавших в адрес Москвы обвинениях в его использовании со стороны Терезы Мэй в бытность ее главой британского правительства. При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова накануне отметила: Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального.

Фильм "Пациент" рассказывает о взлете и срочной посадке самолета с Навальным на борту, об оказании ему первой помощи на месте, об исчезновении улик и об оперативном лечении; о бесследном исчезновении личных вещей Навального при участии его супруги Юлии; о реакции Франции и Германии на эту инсценировку; о направлении экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для оказания технического содействия Германии в тот самый день, когда оппозиционный блогер почувствовал себя неважно на борту самолета.

Рассказывается о берлинской клинике Charite и о давней, но очень похожей ситуации в сентябре 2014 года, когда было объявлено об отравлении кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Также в фильме изложены подробности вывоза Навального на лечение за границу после разрешения руководства страны.

Был ли "Новичок"? И куда делась бутылка с водой, на которой якобы были обнаружены следы этого отравляющего вещества?

Об этом – фильм "Пациент", первая часть которого уже доступна на медиаплатформе "Смотрим".