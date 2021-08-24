"Талибан" назвал членов будущего правительства

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) намерено сформировать совет для управления Афганистаном. В него войдут 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны.

Журнала Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам "Талибана", сообщил, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб (сын основателя движения муллы Омара) и полевой командир и главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Талибы не планируют возвращать в Афганистане пост президента, но хотят предложить некоторым членам предыдущего правительства министерские. Таким образом, они рассчитывают получить признание от международного сообщества.

В составе совета талибы хотели бы видеть и Ахмада Масуда – сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда по прозвищу Панджшерский лев. Впрочем, Масуд-младший вряд ли согласится. Сейчас он возглавляет силы сопротивления в афганской провинции Панджшер.