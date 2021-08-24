Срок действия QR-кодов для вакцинированных могут сократить

Минздрав России опубликовал новые рекомендации, касающиеся вакцинации от коронавируса. Они касаются вакцинации людей старшего возраста и ВИЧ-инфицированных, а также уточняют срок действия QR-кодов.

Так, код для тех, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста должен действовать сутки, для переболевших – полгода, для привитых – год. Однако в случае ухудшения эпидемиологической обстановки срок его действия для последней категории может быть сокращен до шести месяцев.

Ведомство рекомендовало использовать препарат "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для вакцинации людей с ВИЧ-инфекцией, которые начали антиретровирусную терапию. В Минздраве отмечают, что прививка показана при любом иммунном статусе, если у человека нет иных противопоказаний.

Помимо этого, Минздрав рекомендовал медикам вести индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет. Прививать их следует препаратом "Спутник Лайт". Также этот препарат рекомендован для вакцинации уже переболевших ковидом и для ревакцинации.

21 августа сообщалось, что большинство – 85 процентов – смертей от ковида приходится на возраст старше 60 лет. В этой связи людям старшего поколения особенно важно сделать прививку, указал министр здравоохранения Михаил Мурашко.