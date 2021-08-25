Афганистан: новая власть – новые запреты

В Афганистане новая власть вводит новые запреты. С 24 августа из страны запрещено вывозить золото и доллары.

Перемещение ценностей не допускается ни по суше, ни по воздуху, передает телеканал "Россия 24". Представители террористического движения Талибан (запрещено в РФ) предупредили, что в случае изъятия любого из этих предметов перевозчики будут привлечены к ответственности.

Ранее талибы запретили исполнение музыки. Также, по новым правилам, нельзя привлекать женщин к работе на радиостанциях. Кроме того, новая власть запретила вакцинацию от коронавируса COVID-19.

В предыдущий раз талибы захватили Кабул в 1996 году. Они ввели в стране законы шариата, запретив музыку, живопись, Интернет, компьютеры и телевидение. Женщинам запретили работать и появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужчины-сопровождающего. Мужчинам запретили брить бороды.