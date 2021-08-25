Талибы запретили вывозить из Афганистана золото и доллары

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о запрете контрабанды и вывоза за границу золота, долларов и исторических памятников.

Перемещение ценностей не допускается ни по суше, ни по морю, ни по воздуху. "Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом", – говорится в заявлении талибов.

С приходом талибов были введены и другие запреты. Так, запрещено исполнение музыки, женщинам нельзя работать на радио. Кроме того, в Афганистане прекращена вакцинация от ковида.

Как сообщалось ранее, администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли талибы. Кроме того, в американских банках были заморожены счета, принадлежащие правительству Афганистана, чтобы они были недоступны для "Талибана". О приостановке помощи Афганистану также объявил Международный валютный фонд. Ранее он должен был перечислить около 400 миллионов долларов.