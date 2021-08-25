Россиян эвакуируют из Афганистана на четырех самолетах

В эвакуации из Афганистана задействованы три российских самолета Ил-76 и один Ил-62. Всего будут эвакуированы 511 человек, среди них граждане России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

На борту самолетов достаточный запас воды, еды и одеял. Также там находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Как сообщил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный, погрузка завершается, в ближайшие часы самолеты должны покинуть международный аэропорт Кабула. В районе аэропорта обстановка остается напряженной, постоянно слышна стрельба.

Доступ в аэропорт блокирован: пропускают только тех людей, которые могут улететь на американских или британских самолетах. При этом само воздушное движение в небе над Кабулом интенсивное.