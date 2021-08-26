Ситуация в Афганистане: кто устроил хаос в аэропорту Кабула и когда наступит мир

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по национальному примирению Абдулла Абдулла отравлены под домашний арест. Как стало известно СМИ, в понедельник талибы разоружили охрану экс-главы государства, отобрали у него автомобиль. В среду в доме Абдуллы прошли обыски, пишет агентство РИА Новости.

Также представитель правительства талибов Забиулла Муджахид в интервью военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному заявил, что хаос в аэропорту Кабула устроили американцы. Как только транспортный узел перейдет под контроль движения "Талибан" (запрещено в России), афганцам разрешат без препятствий летать.

Что касается денег, которые из Афганистана вывез президент Республики Ашраф Гани, то их нужно вернуть, заявил Муджахид. Так как эти средства принадлежат народу страны.

Между тем бывший глава печально известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс признался, что брал деньги с афганцев за эвакуацию из Республики. Одно место он оценивал в 6500 долларов.

Впрочем, боевые действия в стране постепенно стихают. Так, представители "Талибана" и Северного альянса провели мирные переговоры. В ближайшее время они должны объявить о прекращении огня в провинции Панджшер. Этот единственные регион страны, которые не контролируют талибы.