Велогонщик-курьер завоевал для России золото на Паралимпиаде

Паралимпиец Михаил Асташов принес российской сборной по велоспорту золотую медаль. В финале турнира по велоспорту в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Асташов опередил канадца Тристена Чернова.

Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 35,9 секунды – ранее такого времени не показывал ни один паралимпиец. И этот случай уникальный, потому что Асташов – единственный спортсмен в данной дисциплине, лишенный всех конечностей.

Асташов – выходец из Улан-Удэ, чемпион России и мира по паратриатлону. В данный момент он живет и тренируется в Екатеринбурге. В 2019 году он привлек к себе внимание СМИ тем, что устроился работать курьером в службу доставки еды. Тогда сообщалось, что атлет пытался накопить денег, чтобы поехать на Паралимпиаду, поскольку власти отказались ему помогать с этим. Впрочем, сам спортсмен эту информацию опроверг. Он рассказал телеканалу "Россия 24", что хотел попробовать себя в новой сфере деятельности.

"Я устроился туда, в первую очередь, для самооценки, для какого-то нового опыта, – рассказал Асташов. – Это все было не ради хайпа и заработка денег".

В 2020 году спортсмену не удалось поехать на Паралимпиаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выступить в Токио удалось лишь в 2021-м, и выступление оказалось триумфальным. Заслуги атлета отметил министр спорта России Олег Матыцин.

"Нашему спортсмену сегодня не было равных. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд. А в финале Михаил, двукратный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере", – сказано в поздравительном обращении министра.

Таким образом, теперь в активе российской паралимпийской сборной 17 медалей.