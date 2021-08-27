Лето отыграет назад: у августа будет нетипичный финал

Синоптики предупреждают о резком потеплении в регионах Центральной России. В Москва станет теплее, чем в июле.

Сейчас в столице температура составляет около 16 градусов тепла. Небо затянуто облаками. В последние трое суток в столице показания термометров держались на уровне +19 градусов. И эти дни стали самыми холодными с начала лета. Ну, почти. Холоднее было только 1 июня. Впрочем, даже такие цифры, по меркам последней декады августа, – это абсолютно нормальные показатели, близкие к климатической норме.

Вместе с похолоданием на Русскую равнину пришли и дожди. Например, этой ночью осадки интенсивностью до 10-20 мм наблюдались и в Московской области, и в соседних регионах. Однако, если в четверг кое-где еще отмечались заморозки, то сегодня температура уже не опустилась ниже плюс 14-15 градусов.

Кардинально изменил характер погоды теплый атмосферный фронт. Его основные облачные поля смещаются вдоль западной границы России к Балтике. Еще один массив локализовался над Верхней Волгой. Это остатки дождевых туч, поливавших центр страны ночью, и в течение дня они будут рассеиваться.

Фронт связан с усилением над Северной Евразией скандинавского антициклона. На интерактивной карте это огромное ярко белое пятно. И очаг высокого давления не только разгоняет тучи над регионами нашей страны. В его зоне сформировались юго-восточные воздушные потоки, несущие в Россию очень теплые воздушные массы из степей Казахстана.

День ото дня этот заток будет усиливаться. Так что в выходные на Русской равнине станет теплее, чем в июле: в центральных областях выше плюс 25, а на юге – выше 30 градусов. Тепло пробьется даже в северные регионы Европейской России.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня плюс 18, в субботу и воскресенье – плюс 20-21. Довольно много для конца августа. Однако там волна тепла довольно быстро схлынет, и к началу следующей недели температура вернется к нормальным показателям.

В центральных областях июльское тепло задержится дольше. В Москве сегодня +24, а в последующие дни 25-27 градусов тепла. Такое вот своеобразное извинение за краткосрочное похолодание последних дней.

Такие цифры совершенно не характерны для последних дней августа. Например, в XX веке подобные финалы лета отмечались не чаще чем раз в 8-9 лет. Сейчас, в период глобального потепления, такое стало происходить вдвое чаще. Но все равно это нельзя назвать типичным сценарием погодных процессов.