Небабье лето: в Москву придет тепло без солнца

Синоптики обещают Центральной России довольно мощное потепление. Но почему тогда избегают называть происходящее классическим бабьем летом?

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, потепление действительно будет мощным, но слишком уж коротким. Классическое бабье лето – это солнечная погода. А солнца, увы будет меньше, чем хотелось бы.

Вряд ли жители столицы скоро забудут начало нынешней осени: город, как и всю Русскую равнину, накрыло арктическое вторжение, и температура резко понизилась даже не до сентябрьских, а до октябрьских значений. Однако с середины этой недели холод начал отступать, показания термометров снова стали расти.

В настоящее время на опорной метеостанции уже +16 градусов, а ведь небо проясняется, и в течение дня воздух в Москве продолжит прогреваться.

Осадки в Европейской части России сейчас отмечаются в относительно небольшой зоне: на холодном фронте, протянувшемся через Поволжье на север Центрального района. К югу от него, в сфере влияния антициклона, погода стремительно улучшается. Причем, чем южнее – тем больше она начинает походить на настоящее бабье лето.

Например, в Причерноморье уже вернулась самая настоящая летняя жара. Пляжи Крыма и Кубани снова забиты отдыхающими. Вода за время похолодания успела немного остыть, но как видно, для купания все еще прекрасно подходит.

Увы, антициклон нельзя назвать сильным и устойчивым. На его периферии облака тоже рассеиваются, но медленно. В ближайшее время их станет даже больше. Дело в том, с запада в Россию уже смещается новый циклон атлантического происхождения. И в выходные он без труда, оттеснив зону повышенного давления, прорвется на северо-запад нашей страны.

Его атмосферный фронт откроет путь атлантическому теплу. В пятницу и субботу в Москве воздух прогреется до +19, это – май месяц. В воскресенье температура приблизится к июльским показателям: +23 . Что же касается осадков и облачности, то сегодня к вечеру, из-за влияния холодного фронта с севера, в столице кое-где возможен слабый дождь.

В субботу погода обещает быть относительно пасмурной, и тоже не обойдется без небольших дождей, а прояснится небо только в воскресенье. На следующей неделе тот же самый циклон, который принесет в Россию потепление, станет причиной и нового – еще более мощного арктического вторжения.