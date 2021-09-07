Бабье лето в столице не за горами

В Пермском крае, Карелии и Мурманской области начинается отопительный сезон, холодно и в других регионах Европейской России. В то же время на Алтае продлевают штормовое предупреждение из-за жары, а в шести районах края даже ввели особый противопожарный режим.

Что происходит с погодой? Надолго ли такой температурный перекос?

Это настоящие климатические качели, но скоро все вернется на круги своя, говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Это не Черное и даже не Азовское море, а Обское: так новосибирцы называют водохранилище на Оби. Пляжный сезон здесь и не заканчивался. Накануне воздух здесь прогревался до плюс 27 – плюс 28, да и температура воды была выше 20 градусов.

Неудивительно, что местные соцсети пестрят фотографиями в купальниках на берегу. А акваторию заняли любители sup-серфинга и кайтинга.

Надо сказать, что Новосибирская область вчера была далеко не самым жарким регионом. Сложно себе представить, но накануне на территории Алтайского края воздух прогревался до плюс 32,2, в Барнауле – до плюс 31-го, и почти до плюс 30 – в Кузбассе. Все это – новые температурные рекорды.

В то же время на Черноморском побережье было значительно прохладнее – в Сочи плюс 24,5. А в центре России погода – как в середине осени: в столице столбики термометров накануне не поднялись даже до плюс 14.

Надо сказать, что сегодня Арктика еще ослабила хватку. Заморозки утром зафиксировали метеостанции только Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми. Хотя, как свидетельствуют снимки в соцсетях, иней на траве появлялся и в других регионах.

Накануне в центре России, Поволжье и Предуралье выпал град и снежная крупа. Местами осадков было так много, что их даже принимали за снег. А в Башкирии в разгар непогоды не обошлось без вылетов машин в кювет.

Сегодня, 7 сентября, средняя полоса России останется в мешке холода: днем всего плюс 10 – плюс 15, в Черноземье плюс 15- плюс 20, на Русском Севере не выше плюс 4 – плюс 9. На Алтае после вчерашней рекордной 30-градусной жары, которой не было полвека, сегодня – как на курортах Черноморского побережья Крыма и Кавказа: 20- 25 градусов тепла.

В Барнауле сегодня малооблачно и как тепло, как в июле: плюс 25. В среду температура повысится до плюс 27- плюс 29, но к вечеру прошумят грозовые дожди. В последующие сутки ожидается резкий обвал холода, зарядят осенние дожди, усилится ветер, а температура понизится до положенной климатической нормы – плюс 15- плюс 17.

В Москве сегодня солнечная погода будет чередоваться с солнечной, пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 12 – плюс 14, что по-прежнему ниже положенной климатической нормы. В среду, четверг и пятницу не обойдется без слабых очаговых осадков, а дневная температура подрастет с плюс 16 до плюс 19. А на День города небесная канцелярия подготовила москвичам сюрприз в виде 20-градусного тепла и солнца.

Так что мерзнуть осталось недолго. Не за горами бабье лето и связанные с ним солнце и комфортное тепло.