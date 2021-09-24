Синоптик предупредил о летнем индексе ультрафиолета

Возвращение лета в Центральную Россию 28 сентября прогнозирует ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. И это будет солнечное бабье лето. Правда, воздух прогреется всего до 15 градусов днем, но зато дефицит тепла будет скомпенсирован ультрафиолетом: индекс повысится с осеннего нуля до трех летних единиц.

Давление повысится. Оно на 15 миллиметров ртутного столба будет выше нормы. Стрелки барометров будут в районе отметки 760 миллиметров ртутного столба.

"Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум 5 суток, – подчеркивает Тишковец. – Это соответствует естественному синоптическому периоду".

Значимого тепла, по мнению синоптика, ожидать не стоит, поскольку уже началась астрономическая осень. По ночам температура будет остывать до нуля или плюс 5 градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 10 до 15 градусов выше нулевой отметки.

"Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью", – рассказал специалист Центра погоды ФОБОС в интервью медиаплатформе "Смотрим".

Классический такой сезон бывает дважды в три года, напоминает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Бабье лето, по его словам, в строгом понимании этого понятия означает распространение Азорского антициклона через юг западной Европы в центр Европейской России. В это время устанавливается особая погода: небо голубое и безоблачное, а распространяющийся воздух очень чистый и прозрачный.

Но, с другой стороны, нужно быть свободным в своих суждениях, уверен Вильфанд. Он поясняет, что хотя классическим "индейским" летом процесс назвать нельзя, но если это потепление хорошо влияет на человека, приносит ему радость, а температура после аномального похолодания возвращается к норме, то это можно назвать и "бабьим летом".