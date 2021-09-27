Золотая осень придет на этой неделе

На этой неделе в Центральную Россию придет настоящая золотая осень: красочная и солнечная. Уже 28 сентября дожди окончательно прекратятся. Какая будет температура, уточнила синоптик Татьяна Антонова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Антоновой, дожди прекратятся надолго. Причина тому – скандинавский антициклон.

"Атмосферное давление растет, облаков все меньше. Во вторник на территории от Ярославля до Белгорода будет плюс 10-12 градусов. Дожди покинут и берега Волги. В Казани и Самаре пока 8-9 градусов. На юге осадки небольшие, в основном в горах. В Краснодаре и Сочи плюс 16-18", – рассказала она.

Лишь немногим меньше во вторник на Северо-Западе даже в заполярном Мурманске – там плюс 13. В Санкт-Петербурге всю неделю 11-12 выше нуля, местных жителей порадует солнце. В Москве 27 сентября будет облачно около плюс 10, а к выходным температура поднимется до плюс 14 и тоже выглянет солнце.

Пока что в столице плюс 10-12, погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. В Подмосковье воздух может прогреться до 13 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы, отметили в Центре погоды ФОБОС. Ведущий специалист центра Евгений Тишковец сообщил, что дожди прекратятся надолго.

"В скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус "старого" бабьего лета, которое обычно приходит в Европу на стыке сентября и октября", – написал Тишковец в Instagram.

По словам синоптика, идеального бабьего лета в классическом его понимании на будет, хотя дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу.

"К выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье – до плюс 12-17", – рассказал Тишковец.

К четвергу температура воздуха вернется в рамки климатической нормы, а в субботу окажется чуть выше нормы.