Октябрь пройдет по теплому погодному сценарию

В европейской части России началась золотая осень. Погода идеальная для прогулок на свежем воздухе. Социальные сети в последние дни пестрят фотографиями с желтой листвой. Старое бабье лето установилось почти на всей Русской равнине: от Черноземья до крайнего Севера, от балтийских берегов до Урала. Некоторые растения отреагировали на улучшение погоды. В Подмосковье, а также в некоторых районах Поволжья и юга России опять зацвела сирень.

Перед тем, как выглянуло солнце, в центральных районах страны была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени. На севере Московской области ударили заморозки. На листьях и траве впервые в сезоне появился иней.

Поступление теплого воздуха в столичный регион сопровождалось образованием тумана. Метеостанция Волоколамска, например, зафиксировала ухудшение видимости до двухсот метров. В Клинском районе она местами была еще меньше.

Дороги терялись в дымке, водители сбрасывали скорость до сорока километров в час. А некоторые и вовсе на аварийках останавливались на обочине и ждали, пока туман рассеется. Улицы в населенных пунктах в некоторые моменты с трудом можно было отличить от загородных трасс.

В Заполярье, где небо еще раньше освободилось от облачности, жители смогли увидеть сразу два редких атмосферных явления – северное сияние и "космическую медузу". Над регионом сначала появился светящийся диск, а затем светящийся конус. Некоторые очевидцы заговорили об НЛО. Однако оптический феномен связан с запуском космических ракет. От выхлопных газов отражается свет, который частично рассеивается в атмосфере в период перед рассветом или после заката.

На Русском севере бабье лето проявило себя наиболее ярко во всех смыслах. Температурный режим в Мурманской и Архангельской областях на этой неделе больше соответствовал второй половине августа, чем концу сентября.

Запоздалую волну тепла на Русскую равнину принес уникальный антициклон. Во вторую половину недели каждый день показания барометров перекрывали все новые и новые суточные рекорды атмосферного давления. А ведь этот очаг пока только формируется, поэтому рекордная серия продолжится по меньшей мере до следующей среды, когда фон атмосферного давления впервые в это время года почти на 20 мм превысит уровень нормы.

Степень развития антициклона определяет продолжительность периода, когда он управляет атмосферными процессами. По статистике, подавляющее число столь мощных очагов доминирует в атмосфере около декады и более. И это очень хороший признак для истосковавшихся по теплу жителей Центральной России.

По предварительным прогнозам, в октябре температурный режим в рамках климата или прохладнее его ожидается только в южной части Сибири и Дальнего Востока. На большей части Русской равнины и севере Азиатской части страны природа будет реализовывать теплый погодный сценарий, причем местами средняя температура может оказаться более чем на два градуса выше многолетних значений.

В центральной России температурная аномалия окажется не столь значительной. Например, в Москве нынешняя волна бабьего лета затянется на всю первую декаду октября. Затем температурный режим начнет возвращаться в рамки климатической нормы. В конце месяца возможен еще один всплеск тепла, а по итогам, средняя температура более чем на один градус окажется выше многолетних значений.