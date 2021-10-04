"Бабье лето" в безопасности: хорошая погода сохранится до конца недели

Из-за сильных ливней сегодня утром подтопило дороги в Большом Сочи. Все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности.

"Бабьему лету" в центре страны ничто не угрожает, да и на юге России погода скоро наладится.

Ливень в Сочи начался еще накануне. Как результат: в Адлере, Веселом, Молдовке машины сегодня утром осторожно пробирались по подтопленным трассам. Местами вода доходила до капотов автомобилей. Впрочем, что плохо обычному водителю, то хорошо таксисту.

Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от посещения побережья. Хотя в этом сейчас нет надобности: к школе №100 города Сочи море пришло само.

В условиях климата влажных субтропиков сильные дожди случаются регулярно. Однако сегодня к утру на район Большого Сочи вылилось более четверти месячного объема осадков, причем основная их масса пришлась на ночные часы, что и спровоцировало масштабные подтопления.

Кроме этого, поля дождевой облачности существенно скорректировали температурный режим на Русской равнине.

Например, сегодня в области малооблачного антициклона в Заполярье, на северо-западе и в центре региона воздух прогреется до +10-15. А вот на юге тучи ограничат приток солнечного тепла к земной поверхности, и здесь столбики термометров поднимутся лишь на пару градусов выше.

И завтра Русская равнина останется в зоне резких погодных контрастов. На севере и в средних широтах региона вероятность осадков по-прежнему будет минимальной. А на юге России ненастье затянется. Правда, теперь в эпицентре стихии окажется восточная часть Кавказа. Здесь местами тоже может выпасть свыше 30-40 миллиметров влаги за сутки.

Однако очаг высокого давления в ближайшие дни начнет вытеснять поля фронтальной облачности. Уже в среду массивы туч станут приобретать мозаичную структуру. А во второй половине недели, когда основное ядро антициклона переместится в средние широты европейской России, погода здесь окончательно наладится.

Например, в Сочи сегодня-завтра грозовые дожди не дадут столбикам термометров подняться выше +17-18, это на 4-5 градусов прохладнее обычного. В среду в разрывах кучево-дождевых облаков уже появится солнце, и к пятнице температурный режим в курортной столице России войдет в рамки климата.

А в центральной России вплоть до пятницы – малооблачно и сухо. В такой ситуации ночью местами возможны слабые заморозки, в столице их вероятность особенно велика в четверг-пятницу, а днем воздух в Москве сможет прогреваться до +11-12.