Когда в Москву придет бабье лето

Штормовое предупреждение в четверг, 2 сентября, действует в регионах Южной России. Там бушует первый осенний шторм этого сезона. В одном из районов Краснодарского края даже объявлен режим ЧС. Более подробным прогнозом поделилась ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Если говорить о юге России, то погода там начнет успокаиваться в пятницу, 3 сентября. Однако в то же самое время она испортится в других частях страны.

В Астрахани, где последний дождь случился в конце июля, в течение всего августа с неба не упало ни капли. Но стоило лишь начаться осени, и над городом тут же нависли тучи. Утонули и улицы, и дома, и торговые центры.

Пострадали от непогоды не только низовья Волги: не лучше было на берегах Черного моря. В районе Сочи к сильным дождям добавился штормовой ветер. В городе падали деревья, неподалеку от города шквал опрокинул строительный кран. На море снова стали раскручиваться водяные смерчи. Один из них в среду вышел на берег и разметал пляжный инвентарь. Штормовой ветер отмечался и в других регионах, а частности в Крыму. Местами к дождям примешивался град.

В Апшеронском районе Краснодарского края и вовсе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации: здесь ливни идут уже вторые сутки кряду, затопило более сотни жилых домов. В зоне подтоплений проживают 260 человек.

Резкое ухудшение погоды в южных регионах связано с активным циклоном, который точно по расписанию – 1 сентября – открыл дорогу осени на Русскую равнину. Почему именно здесь осадки оказались наиболее мощными, абсолютно понятно. На юге страны было теплее всего, а потому в зоне холодного фронта здесь наблюдались самые большие контрасты температуры. Образовавшаяся на фоне этих перепадов фронтальная облачность будет около суток избавляться здесь от излишков влаги.

До конца 2 сентября и Сочи, и Астрахань продолжит заливать. Ночью в дельте Волги ненастье успокоится, но вот в Причерноморье мощные ливни будут сохраняться до утра 3 сентября. Ослабеют они только во второй половине дня пятницы. Сумма осадков за этот период составит порядка 35 миллиметров – это треть сентябрьской нормы.

Впрочем, дожди усилятся и в других частях Европейской России. Дело в том, что центр циклона, принесшего к нам ненастье, сместится далеко на северо-восток, на Ямал, а на его фронтах станут раскручиваться самостоятельные вихри. Один из них возникнет над Нижним Поволжьем и Черноземьем, и там усилятся дожди. Еще один сместится с севера Скандинавии на северо-запад России, он будет способствовать дальнейшему понижению температуры на всей Европейской части страны. Здесь тоже пройдут дожди, ведь пока к нам поступают воздушные массы из северных районов Атлантики. А новый вихрь развернет ветер на северный, и в конце недели начнется так называемое арктическое вторжение. В Санкт-Петербурге, например, сегодня еще плюс 14, но начиная с завтрашнего дня температура не превысит 10-11 градусов. Это значения, характерные дня начала октября.

До Москвы это похолодание доберется очень скоро. В четверг в столице еще около плюс 13-14, завтра уже плюс 12, а в выходные всего плюс 10. Ну а в ночь с воскресенья на понедельник в Московской области даже могут состояться первые в этом году заморозки.

Впрочем, обвал холода окажется хоть и резким, но недолгим, и на следующей неделе заметно потеплеет, тогда можно будет рассчитывать на первую волну бабьего лета.