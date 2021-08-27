В кабульском аэропорту чудом избежали взрыва 160 сикхов и индуистов

160 последователей сикхизма и индуизма чудом избежали взрывов у кабульского аэропорта, жертвами которых стали более сотни человек. Спасшиеся ждали вылета в Индию, но из-за предупреждения об ухудшении ситуации с безопасностью, они решили уйти из аэропорта. Большинство из них – афганские граждане. Представители религиозных меньшинств укрылись после этого в кабульской гурдваре (сикхском храме).

26 августа индийский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster вывез из Кабула всего 35 человек. Из них 24 гражданина Индии и 11 непальцев. Остальные эвакуируемые не смогли вовремя добраться до летного поля из-за многочисленных блокпостов и введенных в афганской столице ограничений, отмечает ТАСС.

В результате устроенных террористами-смертниками двух взрывов у кабульского аэропорта погибли 103 человека. Среди них 13 американских военнослужащих.

Эвакуация из Афганистана развернулась после того, как талибы без сопротивления 15 августа 2021 года овладели Кабулом. Они потребовали от иностранных военных покинуть афганскую территорию до 31 августа. Кроме того, талибы запретили вывоз валюты и ценностей из страны, а пойманных на контрабанде пообещали наказывать по всей строгости закона.

Теракты в кабульском аэропорту талибы осудили. Они пообещали найти и привлечь к ответственности виновных, возложив ответственность за произошедшее на США. То же самое заявил и президент США Джо Байден. В США ожидают новых терактов, но миссию по эвакуации продолжают.