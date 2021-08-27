Байден приказал отомстить, свернувшись в позу эмбриона

Бойцы "Талибана" (запрещен в РФ) не причастны к организации теракта в Кабуле. Об этом заявил президент Джо Байден. Как пояснили в Белом доме, талибы – американцам не друзья, но США продолжат координировать с ними свои действия в Афганистане. На взрывы в Кабуле официальный Вашингтон отреагировал с изрядным опозданием: Байден молчал почти 8 часов. А экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нем подобного бы не произошло.

Сайгон после взрывов в Кабуле выглядит как легкая прогулка. И даже Бенгази, где погибло втрое меньше американцев, уже не кажется катастрофой. Крупнейшие с 2011 года разовые потери США в двадцатилетней войне случились за считанные дни до ее окончания. Случились при Джо Байдене.

"Всем тем, кто причастен к этой атаке, как и тем, кто желает Америке зла, знайте: мы не забудем, мы не простим, мы выследим вас и заставим заплатить за это. Я буду защищать американские интересы и интересы американского народа всеми доступными способами", – пообещал Байден.

Президент США, который до вечера просидел в ситуационной комнате, совещаясь с военачальниками и советниками по нацбезопасности, на этот раз решил немного изменить сценарий общения с прессой и поплатился. Байден дал слово тому, кого не было в списке – журналисту Fox News Питеру Дуси. Но, не выдержав натиска молодого репортера, глава Белого дома сам стал задавать ему вопросы.

"Берете ли вы на себя ответственность за развитие событий, произошедших за последние две недели?" – спросил журналист. "Я несу полную ответственность за все, что происходит. Но вот в чем дело. Вы, как и я, знаете, что прошлый президент договорился с "Талибаном", что выведет всех солдат из Афганистана до 1 мая. Это было год назад. Взамен "Талибан" может нападать на кого угодно, за исключением американских вооруженных сил", – ответил Байден. И сам начал задавать вопросы: "Помните такое? Нет, я задал вам вопрос!"

Опустившаяся голова. Опустившиеся руки. Кто-то даже сравнил позу Байдену с позой эмбриона. Он словно бы пытается спрятаться от все новых ударов. Прямо во время выступления президента США число погибших во время взрывов в Кабуле американцев вырастает до 13: военный медик и 12 морпехов.

Именно морпехи досматривали смертника на КПП аэропорта у той самой сточной канавы, которая окажется завалена телами, когда он приведет в действие первую бомбу. Перед этим террорист (его личность установлена – это некий Абдул Раман Аль-Логри) каким-то образом просочился через внешнее кольцо безопасности, за которое отвечают талибы. В Пентагоне считают, что у террориста могут быть последователи.

"Мы считаем, что они хотят продолжить эти нападения, и мы их ожидаем. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми, – заявил генерал, глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи. – Это включает в себя координацию с "Талибаном", который фактически обеспечивает внешний кордон безопасности вокруг аэропорта".

Удивительная перемена. "Талибан", который еще вчера в США называли врагом, теперь обеспечивает безопасность американской эвакуации. Кстати, в Минобороны США решили ее не прерывать, как это сделали Норвегия, Польша, Канада и Голландия, прекратившие вывоз своих граждан после терактов. Американцы за минувшие 12 часов отправили из Кабула 7 000 человек и по-прежнему надеются успеть убраться до 31 августа.

"Президент полагается на советы военного руководства, и они по-прежнему считают, что необходимо вывести всех к 31 августа, – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Это их совет, и для этого есть несколько причин. Одна из которых – постоянные угрозы. Во-вторых, мы хотим иметь возможность вывозить людей, которые были нашими партнерами и после 31-го числа. И они считают, что лучший способ этого добиться – оставаться в рамках временных договоренностей".

На самый неприятный для ее шефа вопрос этого вечера Псаки отвечать не стала. Несколько видных республиканцев, включая бывшую постпреда США при ООН Никки Хейли, обвинили Байдена в том, что кровь на его руках и призвали президента США немедленно уйти в отставку. А Дональд Трамп даже записал видеообращение, стоя на фоне флагов словно действующий американский лидер:

"Этой трагедии не должно было случиться, и ее бы не было, будь я вашим президентом".

Впрочем, шансов занять место Байдена у Трампа пока нет даже теоретических. Первая, кто, может выйти на замену, – это вице-президент Камала Харрис. Вторая запасная – спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Обе сторонятся Афганистана как огня. В этом вакууме власти все громче звучат голоса тех, кто выступает за кровожадные решения. Как радиоведущий Тодд Старнс с его призывами к геноциду: "За каждого убитого американца целый город Афганистана должен быть стерт с лица земли". Твит удален, но интернет помнит все. Впрочем, воинственные настроения (особенно среди республиканцев) нарастают. Например, лидер меньшинства в нижней палате Кевин Маккарти требует собраться до 31 августа, с тем, чтобы запретить вывод войск из Афганистана, до тех пор пока там не останется ни одного американца.

Остальная Америка в ступоре и в полной растерянности. В том, что касается ситуации в Афганистане, администрации Белого дома, по данным опросов, доверяет лишь треть граждан США. Байден, который полгода назад гордился своим рейтингом, теряет поддержку ежедневно.